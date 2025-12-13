Mercato Milan, Moretto spiega la situazione degli attaccanti. Inizia la ricerca rossonera. Segui le ultimissime

Se in difesa i rossoneri possono permettersi di aspettare e valutare, la situazione cambia radicalmente quando si parla di reparto offensivo. È in attacco che il Milan intende concentrare i suoi sforzi maggiori in questa sessione di mercato. L’obiettivo è chiaro: trovare un profilo che garantisca un bottino di gol superiore e che innalzi il livello di pericolositàdella squadra.

L’indiscrezione, rilanciata dal noto esperto di mercato Matteo Moretto (@MatteMoretto), conferma che il Diavolo è alla ricerca spasmodica di un nuovo centravanti. Secondo Moretto, l’indicazione tecnica è stata fornita in maniera perentoriada Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del club, un tecnico toscano conosciuto per la sua concretezza tattica.

La Richiesta di Allegri: “Voglio Più Gol”

Il mantra dell’allenatore livornese è la necessità di aumentare la media realizzativa della squadra. Nonostante la presenza di Olivier Giroud, l’esperto attaccante francese campione del Mondo, l’età avanzata e il bisogno di alternativa di alto livello spingono la dirigenza a muoversi con rapidità e determinazione. Allegri ha espresso la volontà di avere un terminale offensivo che possa garantire un contributo immediato in termini di reti.

Per questo motivo, il Milan ha stilato una “serie di nomi” per l’attacco. La strategia del club non è quella di agire d’impulso, ma di “decidere con calma che tipo di profilo andare a puntare”. L’obiettivo è trovare il giusto mix tra talento, esperienza e adattabilità al sistema di gioco voluto da Allegri.

Il Lavoro di Igli Tare: Caccia al Profilo Ideale

La missione di identificare e portare a termine l’acquisto spetta a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, ex dirigente della Lazio, noto per la sua visione internazionale e la capacità di anticipare la concorrenza. La prioritàstabilita da Tare e Allegri è quindi “sicuramente quella di andare a cercare un attaccante”.

La lista dei candidati del club rossonero è tenuta sotto stretta riservatezza, ma è chiaro che si cerchi un giocatore con grande potenziale realizzativo. Questo tipo di mossa è vista come fondamentale per rilanciare le ambizioni del Milan in campionato e nelle competizioni europee, colmando il gap di reti che ha penalizzato i risultati in alcune occasioni. L’attacco, dunque, è il cruciverba più importante che Tare deve risolvere per soddisfare il suo nuovo tecnico.