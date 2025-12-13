Rinnovi Milan - Saelemaekers, Pulisic e non solo

Rinnovi Milan, tanti i giocatori che potrebbero firmare nei prossimi mesi, le ultime sul fronte contratti

In casa Milan, la dirigenza è al lavoro non solo per pianificare i movimenti di mercato in entrata e uscita, ma soprattutto per garantire la stabilità e la continuità tecnica del nucleo attuale della squadra. La lista dei calciatori il cui contratto è in discussione o in procinto di essere prolungato è, infatti, piuttosto lunga e strategica.

L’obiettivo primario dei rossoneri è blindare i pilastri del progetto a lungo termine.

Difesa e Centrocampo: Prolungamenti Fino al 2030

Tre nomi su tutti rappresentano la solidità difensiva e la versatilità a centrocampo del Diavolo, e per loro le trattative sembrano in fase avanzata.

Fikayo Tomori : Il difensore centrale inglese, noto per la sua velocità fulminea e la reattività , è vicino a prolungare il suo accordo fino al 2029 .

: Il difensore centrale inglese, noto per la sua , è vicino a prolungare il suo accordo fino al . Ruben Loftus-Cheek : Il potente centrocampista inglese, apprezzato per la sua fisicità e capacità di inserimento , è anch’egli in procinto di estendere il suo legame con il club fino al 2029 .

: Il potente centrocampista inglese, apprezzato per la sua , è anch’egli in procinto di estendere il suo legame con il club fino al . Alexis Saelemaekers: L’esterno belga, un vero e proprio instancabile motorino sulla fascia e jolly tattico, potrebbe firmare addirittura fino al 2030, un segnale della totale fiducia riposta nella sua duttilità.

Queste operazioni, che il Milan vorrebbe chiudere a stretto giro di posta, dimostrano la volontà della società di fissare l’ossatura della squadra per i prossimi cinque-sei anni.

Il Nodo Pulisic: Qualità Senza Fretta

Un’altra priorità è rappresentata da Christian Pulisic. L’esterno offensivo americano, soprannominato Captain America e autore di un alto rendimento in termini di gol e assist, è sul tavolo per un rinnovo fino al 2030. In questo caso, però, la trattativa è gestita senza eccessiva urgenza: il giocatore non avrebbe fretta di siglare immediatamente l’accordo, forte del suo status e dell’interesse che ha suscitato.

Il Caso Maignan: Il Prolungamento più Complesso

La situazione più delicata, tuttavia, è quella relativa a Mike Maignan, l’estremo difensore francese la cui esplosività e leadership sono considerate fondamentali quanto i suoi interventi. L’accordo del portiere, infatti, scade nel 2026, una data più ravvicinata rispetto ai compagni. Data l’importanza e il calibro internazionale del giocatore, la trattativa per un rinnovo (che sarebbe ovviamente accompagnato da un importante adeguamento economico) si preannuncia più complessa e richiederà tempo e sforzi maggiori da parte della dirigenza rossonera per blindare uno dei migliori portieri al mondo.