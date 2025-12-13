Saelemaekers, uomo fidato di Allegri: in campo intoccabile, sul futuro pochi dubbi. Le ultime

Saelemaekers è uno degli intoccabili di mister Allegri, sempre titolare, con un futuro a tinte rossonere

Il Milan prosegue nella sua strategia di blindare i pilastri della squadra e, dopo Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, ora è il turno di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, un vero e proprio instancabile motorino sulla fascia, la cui duttilità e spirito di sacrificio lo hanno reso un elemento cruciale nel sistema tattico rossonero, è pronto a legarsi al club per il lungo periodo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza meneghina è in uno stato di avanzato ottimismo per il rinnovo contrattuale del giocatore.

Titolare Fisso e Intoccabile per Allegri

La mossa del club non è casuale: Saelemaekers è diventato un titolare fisso nell’undici schierato dal tecnico Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, noto per la sua gestione pragmatica e l’attenzione alla fase difensiva, apprezza particolarmente la capacità del belga di coprire l’intera corsia, garantendo equilibrio in campo.

Il giocatore ha dimostrato una costanza di rendimento ammirevole, diventando uno degli “intoccabili” citati in precedenza. La sua utilità non si limita all’attacco, ma è fondamentale nel pressing e nel ripiegamento, qualità che lo rendono prezioso in un campionato tattico come la Serie A. Per il Diavolo, assicurarsi le sue prestazioni future è una priorità strategica.

Accordo Vicino: Scadenza Estesa al 2030

Il contratto attuale di Alexis Saelemaekers è in scadenza, ma le trattative per il prolungamento sono in fase molto avanzata. Il dialogo tra il club e l’entourage del calciatore procede spedito e le parti sono fiduciose di “arrivare a dama” già in primavera.

La proposta sul tavolo è di un’estensione contrattuale che porterebbe la nuova scadenza a lunghissimo termine: si parla del 2029 o addirittura del 2030. Un impegno di tale durata sottolinea come il Milan consideri il laterale belga non solo un elemento attuale, ma una risorsa fondamentale per la costruzione del futuro rossonero. Il nuovo accordo, ovviamente, sarà accompagnato da un significativo aumento di stipendio, in linea con lo status di titolare inamovibile che il giocatore ha saputo conquistare sul campo.

L’operazione rientra nella strategia del Milan di blindare i propri giovani talenti che hanno dimostrato attaccamento e affidabilità, ponendo Saelemaekers al centro del progetto sportivo per gli anni a venire.