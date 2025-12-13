Milan Sassuolo, per Allegri ci sono degli intoccabili: pronti a fare 15 su 15

Milan Sassuolo, mister Allegri non rinuncia ai suoi intoccabili, in quattro potrebbero fare 15 su 15 dal primo minuto

In vista dell’impegno casalingo contro il Sassuolo, che chiude l’anno solare a San Siro, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, sta definendo le sue scelte tattiche. L’allenatore livornese, noto per la sua filosofia basata sulla solidità difensiva e sulla fiducia in un nucleo ristretto di fedelissimi, si affida ancora una volta ai suoi “intoccabili”, quei giocatori che in campionato hanno garantito presenza e rendimento costante.

La Certezza del Muro: 15 su 15 da Titolari

Emergono tre nomi che rappresentano l’ossatura del Diavolo in questa prima parte di stagione, pronti a tagliare il traguardo della quindicesima presenza consecutiva da titolari su quindici gare giocate in Serie A. Si tratta di pilastri sui quali Allegri ha costruito la sua impalcatura tattica.

Il primo è Matteo Gabbia, il giovane difensore centrale italiano, il cui senso della posizione e l’applicazione tattica lo hanno reso insostituibile al centro della difesa. Accanto a lui, trova conferma Strahinja Pavlovic, il robusto difensore serbo, un muro fisico che unisce potenza e una certa abilità nell’impostazione bassa del gioco. A completare il trio delle presenze costanti c’è Alexis Saelemaekers, l’esterno belga, un vero e proprio instancabile motorino sulla fascia, la cui duttilità e spirito di sacrificio sono preziosi in entrambe le fasi di gioco. La loro presenza simboleggia la continuità che l’allenatore cerca per il suo undici base.

Modric Scavalca Jashari: Nuove Gerarchie a Centrocampo

Le ultime indicazioni dagli allenamenti svelano un possibile cambio di gerarchie nel cuore del campo in vista della sfida contro la squadra di Fabio Grosso. Luka Modrić, il leggendario centrocampista croato, regista sopraffino e mente illuminata, sembra aver superato nelle preferenze di Allegri il più giovane Ardon Jashari, il talentuoso mediano svizzero di origini albanesi.

Il trequartista croato, la cui visione di gioco e capacità di dettare i tempi sono universalmente riconosciute, si candida fortemente per un posto da titolare. Questa mossa tattica suggerisce la volontà dei rossoneri di affidarsi all’esperienza e alla qualità di Modrić per affrontare il dinamismo del centrocampo neroverde e trovare i varchi giusti per innescare gli attaccanti.

La sfida tra i rossoneri e il Sassuolo non è solo l’ultima prima di Natale, ma rappresenta un test cruciale sulla tenuta atletica e mentale di questi “intoccabili” scelti da Allegri per blindare il risultato.