Modric e la svolta in vista di Milan Sassuolo: Allegri spiazza tutti, l’ha comunicato al croato a Milanello

Modric, nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, partirà titolare anche domani contro il Sassuolo a 4 giorni dalla Supercoppa Italiana

Dopo la cruciale vittoria esterna contro il Torino, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo questa domenica a San Siro per affrontare, nell’insolito orario del lunch match (ore 12:30), il Sassuolo. La partita è storicamente insidiosa, ma il tecnico rossonero punta sulla continuità e sull’esperienza a centrocampo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’undici titolare vedrà nuovamente la presenza di Luka Modric dal primo minuto a centrocampo.

Modric, continuità e affidabilità

La scelta di schierare ancora il fuoriclasse croato è significativa e risponde a diverse esigenze tattiche di Allegri:

Gestione del Gioco: Modric garantisce un’eccellente gestione del possesso e una visione di gioco superiore, elementi fondamentali per scardinare la difesa del Sassuolo, notoriamente coriacea.

Esperienza: In una gara che si preannuncia tesa, l'esperienza del croato è vitale per mantenere la calma e l'equilibrio della squadra.

La decisione del tecnico livornese di riproporre Modric in starting eleven indica la volontà di dare continuità al centrocampo che ha permesso al Milan di rimontare e vincere contro il Torino.

La presenza di Modric è un segnale forte da parte di Allegri, che si affida ai suoi senatori per consolidare la posizione in vetta alla classifica, prima di affrontare la trasferta per la Supercoppa Italiana. Il lunch match è l’ultima chiamata per non perdere terreno dalle dirette inseguitrici e l’intelligenza tattica del croato sarà un fattore determinante per ottenere i tre punti.