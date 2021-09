Sarri ripensa al Milan: «Quella partita ha lasciato delle scorie»

Nella conferenza di vigilia del derby di Roma, Sarri ha presentato la sfida ma ha anche ricordato la sconfitta contro il Milan. Le sue parole

Nella conferenza stampa di vigilia del derby di Roma, Sarri ha presentato la sfida ma ha anche ricordato tra le varie, la sconfitta contro il Milan. Le sue parole:

«La partita di Milano ha lasciato qualche scoria dopo le prime due partite. Chiaro che dentro si è rotto qualcosa. Però è normale perdere delle partite e ci devono essere delle reazioni. La squadra è viva durante gli allenamenti, c’è qualcosa che ci impedisce di esprimerci al 100 anche a livello tecnico. Dobbiamo migliorare in tutto, come ho sempre detto questo è un percorso. I calciatori ora pensano troppo e sono bloccati. Non è la playstation, questo è calcio vero. A volte i percorsi sono difficili, noi cerchiamo di riuscirci in meno tempo possibile».

