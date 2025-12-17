Serie A, media voto per allenatore: Chivu si piazza al primo posto della classifica. Allegri invece…

Serie A, Chivu comanda la classifica della media voto per allenatore. Secondo posto per Fabregas. Allegri invece…

Un cambio al vertice nella classifica degli allenatori di Serie A basata sulla media voto: Cristian Chivu dell’Inter ha compiuto il sorpasso decisivo, attestandosi come il tecnico con il rendimento più elevato. Con una media di 6.53 su 15 giornate disputate, il rumeno ha scavalcato l’ex leader Cesc Fàbregas del Como, ora al secondo posto con 6.50 (sempre su 15 presenze). Questo dato riflette l’ottimo lavoro svolto da Chivu, che sta evidentemente convincendo critica e addetti ai lavori grazie alle performance della sua squadra.

Il podio è completato da Massimiliano Allegri del Milan, che si attesta anch’egli a quota 6.50 su 15 giornate, pur scivolando in terza posizione a causa dei decimali. Seguono, a poca distanza, un gruppo nutrito di allenatori a 6.30, tra cui Davide Nicola (Cremonese), Gian Piero Gasperini (Roma) e Daniele De Rossi (Genoa), quest’ultimo con solo 5 valutazioni.

Serie A, La coda della classifica: il rendimento preoccupante di Vanoli

Osservando la parte bassa della graduatoria, si nota una situazione ben diversa. Mentre tecnici come Paolo Zanetti (Hellas Verona, 6.03) e Alberto Gilardino (Pisa, 5.97) lottano per mantenersi sopra la sufficienza, a chiudere la classifica in modo “desolante” è Paolo Vanoli della Fiorentina. Nonostante le sole 5 presenze valutate, il suo 5.40 lo posiziona nettamente all’ultimo posto, indicando un avvio di stagione particolarmente difficile e insufficiente.