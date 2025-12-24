Serie A, si inizia con Parma Fiorentina e si finisce con Roma Genoa: il programma completo della 17esima giornata

Serie A, ecco il programma completo della 17esima giornata: il Milan di Allegri ospita il Verona alle 12:30

Domani, in occasione del Natale, il mondo della Serie A si concederà una brevissima tregua. I centri sportivi, compreso quello di Milanello, chiuderanno i cancelli per permettere ai protagonisti di festeggiare con le proprie famiglie. Tuttavia, la pausa sarà solo un lampo: la macchina del campionato è pronta a ripartire immediatamente per il 17° turno della stagione 2025/2026, una giornata cruciale che precede la chiusura del girone d’andata e che promette scontri ad alta tensione.

Il Milan sarà uno dei grandi protagonisti della domenica. I rossoneri scenderanno sul prato di San Siro il 28 dicembre alle 12.30 per affrontare l’Hellas Verona nel lunch match. Per la squadra di casa sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione dopo i brindisi natalizi, cercando tre punti pesanti davanti ai propri tifosi per consolidare la posizione in classifica prima della fine dell’anno solare.

Serie A, il calendario completo: dalle sfide salvezza ai big match

Il programma si aprirà sabato 27 dicembre con il Parma che ospiterà la Fiorentina. La giornata di sabato vedrà impegnate anche la Lazio, in trasferta a Udine alle 18.00, e la Juventus, attesa dal posticipo serale delle 20.45 contro il Pisa. La domenica vivrà il suo culmine con il Napoli impegnato a Cremona e, soprattutto, con il big match delle 20.45 tra Atalanta e Inter, una sfida che potrebbe ridisegnare gli equilibri al vertice della classifica.

Di seguito, il riepilogo dettagliato degli incontri: