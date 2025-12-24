Rabiot: «Sbagliamo a livello mentale. Anche noi giocatori più esperti possiamo fare di più»

Rabiot nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del problema avuto dal Milan contro le cosiddette piccole

Il Milan di Massimiliano Allegri sta portando avanti un campionato sicuramente positivo, la squadra è in piena corsa per un posto alla prossima Champions League ed è anche all’interno della lotta Scudetto con Inter, Napoli, Roma e Juventus.

Il problema dei rossoneri però è sicuramente uno, quello dei punti persi contro le cosiddette piccole. Infatti contro Cremonese, Pisa e Sassuolo, le tre neopromosse, affrontate tutte a San Siro, sono arrivati appena 2 punti.

Sulla questione è intervenuto anche Adrien Rabiot nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport:

LE PAROLE – «Sbagliamo a livello mentale l’approccio, magari ci rilassiamo un po’ troppo pensando anche di aver fatto già qualcosa di grande. Magari dobbiamo anche noi giocatori più esperti dare un po’ più di voce ai più giovani».