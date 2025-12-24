Rabiot: «Il Milan non l’ha cambiato un giocatore, ma Allegri. Il mister mi conosce bene»

Rabiot intervistato da Sky Sport ha parlato del suo rapporto con mister Massimiliano Allegri, tecnico che ha ritrovato al Diavolo

Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, nella quale ha trattato diversi argomenti, tra questi anche il suo rapporto con mister Massimiliano Allegri. Insieme prima alla Juventus si sono poi ritrovati ora al Milan. Queste le sue dichiarazioni:

HA CAMBIATO IL MILAN – «Secondo me la cosa che ha cambiato il Milan dall’anno scorso a quest’anno non è un giocatore, ma è proprio l’allenatore con il suo staff. Conosciamo tutti Allegri: è bravo, è molto importante per una squadra avere un allenatore così bravo a livello sia di calcio, sia umano».

IL RAPPORTO – «Il mister mi conosce bene: conosce la mia mentalità, la mia passione per il calcio, come mi alleno. Quindi fa più affidamento su di me, sui giocatori più esperti che abbiamo anche in squadra. Sul soprannome “Cavallo Pazzo” che mi ha dato? Mi piace! L’hanno ripreso tutti i tifosi, è bello».