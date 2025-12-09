Sergio Ramos, parla il presidente del Monterrey: «Il suo addio ci ha sorpreso. Vi spiego il motivo»

Sergio Ramos, il difensore spagnolo saluta il Monterrey ma il presidente del club rivela alcuni dubbi. Ecco le sue parole

L’avventura di Sergio Ramos con i Rayados di Monterrey è giunta al termine. La notizia è stata ufficializzata dal presidente del club, José Antonio “Tato” Noriega, a seguito dell’eliminazione della squadra nelle semifinali del torneo di Apertura 2025. Il difensore spagnolo di 39 anni, ex stella del Real Madrid, non farà parte del progetto per il Clausura 2026, concludendo così la sua esperienza in Liga MX, iniziata meno di un anno fa.

Noriega ha chiarito che, sebbene i colloqui fossero rimasti formalmente aperti, la sensazione di un addio imminente si era radicata da tempo. La comunicazione della decisione da parte di Ramos, avvenuta subito dopo la sconfitta contro il Toluca (nella quale ha segnato il suo ultimo gol su rigore), non ha sorpreso il club, che l’ha ritenuta un suo pieno diritto.

Sergio Ramos, Il Bilancio Messicano e i Piani del Club

Arrivato nel febbraio 2025, Ramos ha collezionato 23 presenze da titolare e segnato cinque reti. Durante la sua permanenza, ha assunto un ruolo di leader in campo in diverse competizioni, tra cui il Clausura, la Leagues Cup (dove il Monterrey è uscito ai gironi) e il Mondiale per Club, concluso con l’eliminazione per mano del Borussia Dortmund. Nonostante la sua partenza, il club ha confermato la permanenza di altre figure chiave: Sergio Canales ha attivato una clausola di rinnovo legata al suo rendimento, mentre l’allenatore Domenec Torrent è stato confermato, essendo ancora sotto contratto con i Rayados.

Con la sua breve ma intensa parentesi in Messico chiusa, l’ex capitano del Real Madrid si prepara ora a decidere quale sarà il prossimo, e forse ultimo, capitolo della sua illustre carriera.