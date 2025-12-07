Sergio Ramos annuncia la sua ultima partita con il Monterrey. Quale sarà il suo futuro? Le ultime sull’interesse del Milan

Sergio Ramos annuncia la sua ultima partita con il Monterrey. Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti

Sergio Ramos ha ufficializzato il suo addio al Messico al termine della gara di ritorno del Torneo Apertura, che ha visto i suoi Rayados de Monterrey eliminati per mano del Toluca. Nonostante la vittoria per 1-0 all’andata, la sconfitta per 3-2 nel ritorno (con passaggio del Toluca grazie al miglior piazzamento in classifica regolare) ha sancito la fine del percorso. Subito dopo il match, il difensore ha dichiarato: “Sì, è stata la mia ultima partita in Messico”.

Ramos, il cui contratto scade alla fine dell’anno, è ora libero di intavolare trattative con qualsiasi club. Sui social, ha espresso la sua gratitudine: “Siamo tristi, ma con la coscienza pulita di aver lasciato tutto in campo. […] Il più grande peccato è non aver dato una nuova finale ai tifosi. Grazie sempre per il vostro sostegno. Forza Monterrey!”.

Sergio Ramos: Quale Sarà la Prossima Squadra?

Con la fine della sua esperienza in Messico, si riapre il dibattito sulla prossima destinazione dell’ex stella del Real Madrid. Il suo nome, già in passato accostato al Milan, torna d’attualità.

La sua lunga e illustre carriera vanta esperienze internazionali significative. Il difensore si appresta a scegliere l’ultimo capitolo della sua carriera, attirando l’attenzione dei club di tutto il mondo.