Mercato Milan, Sergio Ramos apre al trasferimento in Serie A: ma c’è un ostacolo. Ecco quale

Sergio Ramos può sbarcare in Serie A? Le parole di Fabrizio Romano aprono a nuovi spiragli, ma c’è un ostacolo da superare

Le voci di calciomercato si accendono intorno al futuro di Sergio Ramos. Secondo quanto riportato dall’esperto Fabrizio Romano, il leggendario centrale spagnolo, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Messico al Monterrey, starebbe guardando con estremo interesse alla Serie A. L’obiettivo del campione ex Real Madrid è chiaro: rimettersi in gioco in un campionato competitivo per convincere la nazionale spagnola a convocarlo per i Mondiali di USA 2026. Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’ipotesi di accogliere un elemento di tale carisma rappresenterebbe una svolta decisiva in termini di leadership e mentalità vincente.

Tuttavia, il percorso che porta Ramos a Milanello non è privo di ostacoli. Il nodo principale resta quello economico: durante la sua parentesi nel campionato messicano, lo spagnolo percepiva un ingaggio molto elevato e, al momento, non sembra intenzionato a rivedere al ribasso le proprie pretese salariali. La dirigenza rossonera valuta con attenzione, sapendo che l’innesto di un veterano potrebbe essere la chiave per blindare un reparto difensivo che ha mostrato alcune crepe nelle ultime uscite stagionali.

Sergio Ramos, La strategia di Allegri tra esperienza e sostenibilità economica

L’eventuale arrivo di Sergio Ramos fornirebbe a Massimiliano Allegri quel “professore” della difesa necessario per guidare i compagni più giovani, proprio come accaduto in passato con altri grandi senatori. Sarà fondamentale capire se, con il passare dei giorni e l’avvicinarsi della chiusura delle liste, il calciatore deciderà di andare incontro alle esigenze del club per favorire la chiusura dell’affare.

Per il Milan, la priorità resta quella di rinforzare la rosa senza intaccare l’equilibrio finanziario, ma il fascino di un colpo alla Sergio Ramos resta forte. Un giocatore della sua caratura non solo alzerebbe il livello tecnico degli allenamenti, ma porterebbe quella cattiveria agonistica che spesso il tecnico livornese ha chiesto ai suoi ragazzi per fare il salto di qualità definitivo in campionato e in Europa.