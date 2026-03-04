Serafini sul VAR in Italia: «Qui penso che sia un disastro». Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il tema della tecnologia nel calcio continua a far discutere, specialmente in un momento di grandi cambiamenti strutturali per i rossoneri. Recentemente, il noto giornalista e opinionista Luca Serafini è intervenuto ai microfoni di Time2Play per analizzare criticamente l’utilizzo del Var in Italia, sollevando dubbi sulla gestione degli episodi arbitrali che stanno caratterizzando l’attuale campionato.

PAROLE – «Penso che il VAR sia un disastro tutto italiano. Ed è ancora più grave considerando che l’Italia è stato il primo Paese del mondo ad adottarlo, in Serie A: dovremmo essere un modello, invece siamo tra i peggiori. Seguendo Premier League, Bundesliga e La Liga, si vede un’applicazione molto più lineare, frutto di regole precise. In Italia, invece, c’è un protocollo che viene interpretato in modo caotico. Il gol annullato al Parma, per esempio, all’estero difficilmente sarebbe stato rivisto. A volte si ha l’impressione che l’intervento del VAR avvenga senza una reale coerenza. Ma il problema è sistemico: dalla Federazione alla Lega, fino all’AIA, c’è una gestione poco moderna del calcio. È una questione culturale, di mentalità sportiva. Se l’intero sistema non funziona, è difficile pretendere arbitraggi impeccabili. Il problema non è lo strumento, ma l’interpretazione. In Italia sembra che i varisti vogliano spesso assumere un ruolo da protagonisti. I guardalinee sono praticamente spariti e si delega tutto alla tecnologia, spesso con risultati peggiori. È un problema culturale e sistemico: dalla Federazione alla Lega, fino alle società. Un meccanismo che non funziona e che produce effetti a cascata»