Serafini su Pioli: «E’ uno dei migliori allenatori italiani non solo per i risultati ma per mentalità». Le parole del giornalista

Luca Serafini ha parlato di Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv. Ecco le parole del giornalista:

«Lo Scudetto ha consacrato Pioli, che da due anni stava battendo record su record. Aveva sfatato molti tabù però non aveva vinto. Lo Scudetto l’ha messo in una posizione completamente diversa, adesso è uno dei migliori allenatori italiani non soltanto per i risultati ma per la mentalità».