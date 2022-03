Il giornalista Luca Serafini è intervenuto su Sky sport 24 per commentare la sfida di domani tra Cagliari e Milan. Le sue parole

«Contro lo Spezia ho visto un Cagliari irriconoscibile, ma sono gli stessi che avrebbero meritato di battere il Napoli. La spinta dello stadio e la voglia di Mazzarri di compiere questa impresa saranno di sicuro un ostacolo per il Milan. Contro le squadre come la Salernitana, che aveva solo il vento della novità quel giorno o come l’Udinese e il Sassuolo il Milan fatica, ma dovrà fare una grande partita domani in Sardegna e sono sicuro che la farà».