Milan hai visto Gakpo? Gol decisivo in Senegal Olanda

Tra i nomi accostati al Milan c’è anche quello di Gakpo. L’olandese oggi è stato decisivo nel match ai Mondiali contro il Senegal

Tra i nomi accostati al Milan c’è anche quello di Gakpo. L’olandese oggi è stato decisivo nel match ai Mondiali contro il Senegal.

Suo infatti il gol che ha sbloccato la parità prima del raddoppio di Klassen. Come riportato da Calciomercato.com, delle qualità del classe ’99 di Eindhoven i rossoneri hanno preso nota da tempo ma che, a fronte di un prezzo del cartellino già lievitato e di una concorrenza spietata come quella dei ricchi club di Premier, non partono certamente in prima fila.