Il Milan fa visita al Genoa nella 12ª giornata infrasettimanale di Serie A: seguilo su DAZN assieme ad un’altra gara dei rossoneri ad un prezzo speciale

Il Milan di Stefano Pioli, capolista della Serie A, va a far visita al Genoa di Rolando Maran in uno dei match clou della 12ª giornata infrasettimanale di Serie A. I meneghini guidano la graduatoria imbattuti con 27 punti, i liguri cercano punti per allontanarsi dalle ultime 3 posizioni e attualmente sono penultimi a quota 6i, a pari merito, dopo gli anticipi del martedì, con Crotone e Torino. Genoa-Milan e un’altra gara dei rossoneri del mese di dicembre si potranno vedere su DAZN al prezzo di 9,99 Euro!

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida Genoa-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. I clienti potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Genoa-Milan sarà visibile sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gare dei rossoneri su DAZN: l’impegno della 12ª giornata di Serie A sarà soltanto la prima delle due partite del Milan visibili su DAZN nel mese di dicembre:

12ª giornata Serie A, mercoledì 16 dicembre 2020, ore 20.45, Genoa-Milan 14ª giornata Serie A, mercoledì 23 dicembre 2020, ore 20.45, Milan-Lazio

APPROFITTA DELL’OCCASIONE

Grazie a DAZN, potrai seguire Genoa-Milan e un’altra gara dei rossoneri, Milan-Lazio, che si giocheranno entrambe nel mese di dicembre, al prezzo di 9,99 euro.

Segui il Milan contro Genoa (16/12) e Lazio (23/12) su DAZN. 9,99 Euro/Mese. Attiva ora

Abbonandoti a DAZN avrai accesso anche a tutta la programmazione sportiva della piattaforma streaming, sia live, sia on demand. Fra gli eventi trasmessi anche la Serie BKT, e, in esclusiva, la Liga spagnola e la Ligue 1 Uber Eats.