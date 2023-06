Scamacca Milan: Roma all’assalto ma i rossoneri restano in corsa per l’attaccante del West Ham. Le ultimissime

Nelle ultime ore la Roma si è inserita nella corsa a Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del West Ham che fa gola a molte squadre del campionato italiano.

Come riportato da Sky Sport, i giallorossi avrebbero chiesto informazioni per un eventuale prestito. È il Milan? Il Diavolo comunque resta interessato a Scamacca, ma parte ora in seconda posizione complice il sorpasso del club capitolino.