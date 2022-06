Scamacca Milan, Di Marzio: «Il Psg fa sul serio, c’è la volontà di chiudere»

Tra i nomi accostati al Milan in ottica calciomercato c’è quello di Scamacca. Un colpo che però potrebbe sfumare

«Sta andando avanti concretamente la trattativa tra Sassuolo e Psg. E’ una trattativa sera ci sono stati contatti tra le due società e con l’agente del giocatore. C’è ancora un pò di distanza perchè la richiesta è alta, 50 milioni, ma il Psg fa sul serio arriva a 35 più bonus ma c’è la volontà di chiudere. Sarebbe il terzo azzurro dopo Donnarumma e Verratti»