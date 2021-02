Scadenze a giugno, tra i tanti campioni anche Donnarumma e Calhanoglu, Tuttosport di questa mattina stila un elenco europeo di tutto rispetto

Scadenze a giugno, tra i tanti campioni anche Donnarumma e Calhanoglu, Tuttosport di questa mattina stila un elenco europeo di tutto rispetto. Anche il Milan fa i conti con due scadenze di lusso e lo sappiamo, da mesi si parla della possibilità di rinnovo da parte dei due pilastri rossoneri che però ancora non arriva.

TANTI NOMI- Il quotidiano di questa mattina elenca quelli che sono i nomi più illustri per un eventuale affare, in ambito europeo, non solo italiano. Messi, Alaba, Aguero, Di Maria, Ramos, Cavani e Modric, solo per citarne alcuni, oltre ai due rossoneri, in compagnia di Ibra, altro giocatore in scadenza ma per lui ovviamente il discorso è differente per via dell’età e accordi presi in precedenza con il club.