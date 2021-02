Milan: mercato da top, ora i rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e…

Il Milan ha chiuso questo mercato invernale da protagonista assoluto, ora mancherebbe l’ultimo step: i rinnovi di…

Con sette operazioni, tre in uscita e quattro in entrata, il Milan ha chiuso questo mercato invernale da protagonista assoluto. La strategia, come scrive il Corriere dello Sport, prevedeva l’addio di alcuni giocatori poco utilizzati da Stefano Pioli e l’inserimento di elementi per ogni reparto mancante.

Ora servirebbe lo step decisivo: trovare il rinnovo di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, in tempi rapidi, oltre a Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli.