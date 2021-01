Marchetti: «Il Milan non ha voluto investire nei cartellini, solo prestiti»

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha espresso il proprio parere sulle manovre di Maldini e Massara

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha espresso il proprio parere sulle manovre di Maldini e Massara: «Il Milan si è trovato in difficoltà nel pacchetto arretrato e nei due di centrocampo, in più ha avuto molti casi di positività durante la stagione. Il Milan è stato molto bravo, non ha investito nei cartellini e ha preso dei prestiti.

Potrà investire in Tomori perché ci crede, Meite io immagino che sia solo una soluzione tampone, e questa è la mia opinione, Mandzukic è un giocatore di grande esperienza per cui non hai pagato il cartellino.

Bravi Maldini e Massara che quando dicono che il Milan non ha fatto un mercato da scudetto dicono la verità. Il grande obiettivo del Milan è tornare in Champions League» ha dichiarato Marchetti a Sky Sport.