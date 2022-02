Sassuolo Milan femminile 0-0: poche emozioni e diversi rimpianti

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sassuolo Milan femminile: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live del match, valido per la la 15esima giornata di Serie A

Il Milan femminile non va oltre lo 0-0 col Sassuolo. Le rossonere in superiorità numerica per circa 75 minuti non riescono a create nitide occasioni e restano di tre lunghezze dietro alle neroverdi in ottica della rincorsa alla zona Champions.

Sassuolo Milan femminile 0-0: sintesi e moviola

9′ Chiusura Codina – Intervento decisivo in scivolata a fermare Pondini da dietro. La centrocampista del Sassuolo si sarebbe presentata a tu per tu con Giuliani

12′ Infortunio Guagni – Non ce la fa! Riacutizzarsi del problema avuto in Nazionale. Entra Jane al suo posto

14′ Espulsione Orsi – Evidente trattenuta al limite su Thomas che si sarebbe presentata davanti a Lemey

15′ Punizione Tucceri – Prova a sorprendere Lemey con una conclusione rasoterra. Pallone sul fondo

25′ Tiro Adami – Conclusione dalla distanza, blocca Lemey senza troppi problemi

34′ Occasione Thomas – Cross di Tucceri da sinistra per Thomas che salta alle spalle di Dongus ma trova solo la parte alta della rete

37′ Colpo di testa Dubcova – Gira verso la posta in sospetta posizione di offside, in ogni caso blocca Giuliani

41′ Tiro Grimshaw – Prova a piazzare sotto la traversa da posizione decentrata, Lemey alza il pallone in corner

45′ Philtjens chiude su Thomas – Grande chiusura del terzino neroverde che sfila il pallone a Thomas involata verso la porta

58′ Tiro-cross Clelland – Giuliani recupera la posizione e blocca nonostante il disturbo di Philtjens

63′ Colpo di testa Dongus – Tentativo da corner, ma blocca agevolmente Giuliani

66′ Salvataggio Tucceri – Dubcova dribbla in area e mette dentro un pallone teso che Tucceri sbroglia davanti alla porta. Intervento decisivo per anticipare Santoro

74′ Tiro Grimshaw – Vince un rimpallo in area e cerca il destro a giro sul secondo palo. Fuori misura

77′ Tiro Parisi – Mancino a giro da dentro l’area che non va troppo lontano dallo specchio

88′ Tiro Thomas – Conclusione debole e centrale verso la porta

Migliore Milan femminile: Tucceri

Sassuolo Milan femminile 0-0: risultato e tabellino

Sassuolo (3-5-2): Lemey; Orsi, Dongus, Filangeri; Philtjens, Mihashi, Dubcova, Pondini (84′ Ferrato), Santoro; Clelland (77′ Brignoli), Bugeja (56′ Parisi). All. Piovani. A disp. Lauria, Mak, Pellinghelli, Cambiaghi, Iriguchi, Micheli

Milan (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Guagni (12′ Jane), Adami (84′ Boureille), Grimshaw, Tucceri; Thomas, Stapelfeldt (84′ Arnadottir), Bergamaschi. All. Ganz. A disp. Alberti, Babb, Morleo, Longo, Miotto, Cortesi

Arbitro: Scarpa di Collegno

Ammonite: 5′ Thomas, 22′ Dongus, 26′ Jane, 38′ Tucceri, 40′ Filangeri

Espulsa: 14′ Orsi

Note: 40′ ammonito Piovani per proteste