Sassuolo Fiorentina, un’altra sconfitta per la viola: vince la squadra di Grosso. C’è una notizia anche per il Milan
Sassuolo Fiorentina con un’altra sconfitta della formazione di Paolo Vanoli, una sfida che ha visto vincere la squadra di Grosso
Passa in archivio il primo impegno della quattordicesima giornata di Serie A che vedeva di fronte il Sassuolo di Fabio Grosso e la Fiorentina di Paolo Vanoli.
La formazione viola esce dallo Stadio Città del Tricolore senza neanche un punto e rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria in questo campionato. Per la vittoria neroverde decisive le reti di Volpato, Muharemovic e Kone. Inutile il vantaggio siglato da Mandragora su calcio di rigore.
Il Sassuolo sale così all’ottavo posto a quota 20 punti, mentre la Fiorentina resta ultima in classifica a quota 6. Notizia che riguarda da vicino il Milan, prossimo avversario degli emiliani, Pinamonti è uscito anzitempo a causa di un infortunio.