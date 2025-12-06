 Sassuolo Fiorentina, un'altra sconfitta per la viola
Connect with us

News

Sassuolo Fiorentina, un'altra sconfitta per la viola: vince la squadra di Grosso. C'è una notizia anche per il Milan

Calciomercato News

Caprile nome caldo, il Milan ha forte concorrenza: c'è un altro top club. La notizia

News

MN24 Gimenez si è allenato ancora a parte: le ultime da Milanello in vista del Torino

News

Classifica Serie A, in trasferta il Milan è imbattuto: c'è però chi ha fatto meglio

News

Pinamonti si ferma, problemi in Sassuolo Fiorentina: cosa filtra verso la gara con il Milan

News

Sassuolo Fiorentina, un’altra sconfitta per la viola: vince la squadra di Grosso. C’è una notizia anche per il Milan

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Grosso

Sassuolo Fiorentina con un’altra sconfitta della formazione di Paolo Vanoli, una sfida che ha visto vincere la squadra di Grosso

Passa in archivio il primo impegno della quattordicesima giornata di Serie A che vedeva di fronte il Sassuolo di Fabio Grosso e la Fiorentina di Paolo Vanoli.

La formazione viola esce dallo Stadio Città del Tricolore senza neanche un punto e rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria in questo campionato. Per la vittoria neroverde decisive le reti di Volpato, Muharemovic e Kone. Inutile il vantaggio siglato da Mandragora su calcio di rigore.

Il Sassuolo sale così all’ottavo posto a quota 20 punti, mentre la Fiorentina resta ultima in classifica a quota 6. Notizia che riguarda da vicino il Milan, prossimo avversario degli emiliani, Pinamonti è uscito anzitempo a causa di un infortunio.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.