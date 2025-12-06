Classifica Serie A, in trasferta il Milan è imbattuto: c’è però chi ha fatto meglio

Classifica Serie A – Il Milan di Massimiliano Allegri è tra le migliori lontano dallo Stadio San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri sta dimostrando in questa stagione di Serie A una solidità e una capacità di adattamento che lo rendono una delle squadre più temibili, soprattutto quando gioca lontano dalle mura amiche di San Siro. L’esperto e pragmatico allenatore del Diavolo ha forgiato una squadra che, in trasferta, si trasforma in una vera e propria fortezza.

La statistica parla chiaro: il club meneghino è imbattuto lontano dal proprio stadio. Un dato eccezionale che sottolinea la maturità raggiunta dal gruppo e l’efficacia delle preparazioni tattiche impostate da Allegri.

Un Rendimento da Top Club: 12 Punti Conquistati

Fino a questo momento del campionato, i rossoneri hanno collezionato ben 12 punti in trasferta. Questo bottino è il risultato di una marcia composta da tre vittorie e tre pareggi nelle sei gare finora disputate fuori casa. Tali numeri dimostrano la costanza di rendimento della squadra anche quando deve affrontare l’ambiente ostile degli stadi avversari.

La capacità di non soccombere, portando a casa punti anche nelle giornate meno brillanti, è un marchio di fabbrica delle squadre che lottano per i vertici della classifica. Allegri, l’allenatore che enfatizza l’importanza di “non prendere gol”, ha chiaramente instillato nei suoi giocatori la mentalità di restare concentrati per l’intero arco dei novanta minuti, indipendentemente dalla pressione esterna.

Solo la Roma Fa Meglio del Milan

Nonostante l’eccellente score in trasferta, c’è un’unica squadra in Serie A che, finora, è riuscita a fare meglio in termini di punti totali: la Roma. I giallorossi, infatti, hanno raccolto 15 punti nelle loro uscite esterne, superando di misura i rossoneri.

Questo confronto diretto con la società capitolina evidenzia ulteriormente l’alto livello delle prestazioni del Milan fuori casa e lo posiziona saldamente tra le migliori performer del campionato. La lotta per la supremazia in trasferta è un indicatore cruciale delle ambizioni scudetto.

L’imbattibilità esterna non è solo un vanto per il Milan, ma rappresenta anche una base solida su cui costruire il successo finale. Mantenere questo trend positivo sarà fondamentale per l’obiettivo primario del Diavolo. Con l’arrivo della finestra di mercato e la possibilità di ulteriori rinforzi, Allegri può guardare con ottimismo al prosieguo del campionato, forte della consapevolezza che i suoi uomini non temono di affrontare nessuno lontano da San Siro.