Sarri a tutto tondo. Dalla sua filosofia tattica ai suoi anni al Napoli fino a quelle voci che lo volevano al Milan: le sue parole

Sarri si confessa così in una lunga intervista a Dazn. Dal Sarrismo fino alla possibilità di allenare il Milan: le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri, in una lunga intervista concessa a DAZN per la rubrica “Storie di Serie A”, ha toccato numerosi argomenti in vista dell’imminente sfida tra la sua Lazio e il Milan. Il tecnico biancoceleste ha colto l’occasione per fare chiarezza su due temi molto dibattuti: il suo rapporto con Massimiliano Allegri e le voci che lo avevano accostato, in passato, alla panchina del Milan.

Le sue parole sul fronte mercato sono state nette, liquidando come superate le speculazioni sul suo possibile approdo in rossonero: “Le storie estive passano. Io mi metto seduto sulla panchina della Lazio“.

Sarri e Allegri: un’amicizia tutta toscana

L’allenatore ha poi parlato in toni distesi del collega e avversario di domani, Massimiliano Allegri. Pur riconoscendo le nette differenze sul piano tattico e filosofico, Sarri ha sottolineato un legame di fondo che va oltre il campo: “Buon rapporto, è un toscano”. L’appartenenza alla stessa regione, la Toscana, cementa un rispetto reciproco. Sarri ha così sintetizzato il loro legame: “Idee diverse ma rapporto buono”, confermando l’assenza di ruggini personali nonostante le opposte visioni calcistiche.

