Gabbia parla così del sogno Scudetto. Il difensore rossonero, poi, elogia mister Allegri: le sue parole

Gabbia e quel sogno chiamato Scudetto. Il difensore del Milan parla così delle chance tricolore e della gestione di Allegri

La stagione 2025/26 di Serie A si sta rivelando estremamente equilibrata. Sebbene la Roma guidi la classifica in solitaria, il gruppo di testa è compattissimo. Napoli, Milan, Inter e la sorpresa Bologna inseguono, con le prime cinque squadre distanziate tra uno e tre punti al massimo, lasciando il campionato apertissimo a ogni scenario.

In un’intervista concessa a Rivista Undici, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha risposto alla domanda cruciale sulle ambizioni Scudetto dei rossoneri. Gabbia ha ammesso che l’ambizione c’è: “Penso che tutte le squadre abbiano quel sogno, quell’ambizione e quella voglia”. Tuttavia, ha chiarito che questo obiettivo non sta generando pressione negativa: “Però non è un qualcosa che in questo momento ci ruba delle energie. Anzi, ci sta stimolando per cercare di fare meglio”.

Gabbia, La Centralità di Allegri: Gestione e Lucidità Partita Dopo Partita

Gabbia ha poi sottolineato l’importanza della nuova guida tecnica in panchina, Massimiliano Allegri, che ha sostituito i vari Fonseca e Sergio Conceicao della stagione precedente. L’arrivo di Allegri sta beneficiando la squadra in termini di risultati e gestione dei momenti. Il difensore ha elogiato la “lucidità di seguire il mister”, che grazie alla sua esperienza sa perfettamente “gestire i momenti”. Il messaggio di Allegri è chiaro e razionale: concentrarsi “partita dopo partita” per poi fare i conti “verso marzo-aprile” e mantenere sempre “il contatto con la realtà”, che è considerata la cosa più importante per la crescita del Milan.