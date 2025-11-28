Mercato Milan, sirene inglesi per Leao. Dalla Spagna sono sicuri: un club di Premier League fa sul serio per lui

Mercato Milan, un club della Premier League punta forte su Rafael Leao. Ecco di chi stiamo parlando

Rafael Leao mantiene il suo status di giocatore importantissimo per il Milan. Tuttavia, con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, si è diffusa la sensazione che il portoghese non sia più considerato totalmente insostituibile. La sua clausola rescissoria di 175 milioni di euro, valida annualmente dal 1° al 15 luglio, stabilisce un prezzo elevatissimo. Nonostante ciò, la politica di Red Bird è nota: “non fa prigionieri”. Ciò significa che, a fronte della cifra corretta, l’intera rosa è in vendita, inclusi i pezzi pregiati.

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e in particolare dal portale Fichajes, c’è un club inglese pronto a fare un investimento folle. Si tratta del Liverpool, che sta vivendo una profonda crisi di risultati (10 sconfitte in 20 partite) e che, nonostante gli enormi investimenti estivi, programma grandi manovre per rinnovare la squadra.

Mercato Milan, il Liverpool cerca il successore di Salah

Il reparto avanzato dei Reds è al centro dei piani, anche in considerazione della possibile partenza di Mohamed Salah. Per Fichajes, Leao è il nome in cima alla lista della spesa del club inglese. La fonte spagnola non esclude un tentativo già nell’imminente sessione invernale di calciomercato, ma ritiene più verosimile un vero e proprio assalto nell’estate del 2026. Il Liverpool, infatti, avrebbe intenzione di spingersi fino a 120 milioni di euro per il cartellino del portoghese. Una proposta di tale portata, se dovesse essere presentata, difficilmente verrebbe respinta dalla proprietà del Milan.