Mercato Milan, Tare e la sua lista per il nuovo centravanti rossonero: c’è Lewandowski, ma non è solo. I nomi

Mercato Milan, Tare vuole regalare ad Allegri un nuovo centravanti. La sua lista in vista di gennaio: ecco tutti i nomi

Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan in estate, ha subito impresso la sua filosofia alla squadra, che si trova al secondo posto in campionato a soli due punti dalla Roma capolista. La dirigenza rossonera sta già lavorando in prospettiva della finestra di mercato di gennaio per potenziare la rosa, con un focus particolare sul reparto offensivo. Un elemento che potrebbe condizionare le mosse in entrata è la possibile partenza di Santiago Gimenez, il cui futuro al Milan è tutt’altro che certo.

La posizione privilegiata in classifica, con meno impegni europei rispetto alle dirette concorrenti, permette al Milan di concentrarsi pienamente sul campionato e di pianificare con maggiore attenzione le modifiche invernali. La dirigenza ha già stilato una lista di attaccanti da monitorare e valutare attentamente in questi mesi pre-mercato.

Mercato Milan, Da Mateta a Lewandowski: La Lista dei Nomi Caldi

Tra i profili che interessano al Milan è rispuntato Jean-Philippe Mateta, classe ’97 in forza al Crystal Palace in Premier League. Già sondato la scorsa estate, Mateta (con contratto fino al 2027 e stipendio intorno ai 3 milioni netti più bonus) è considerato in linea con i parametri del club, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di altre squadre italiane e inglesi. La lista degli obiettivi è ambiziosa: include Robert Lewandowski (Barcellona), per il quale, secondo Sportitalia, ci sarebbero già stati contatti con l’agente. Si valuta anche il giovane Franculino Djù (Midtjylland), un profilo che piace anche alla Roma, e infine resta in piedi l’ipotesi Dusan Vlahovic (Juventus), ex pupillo di Allegri, già valutato in estate dal Milan.