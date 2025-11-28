Di Stefano a Sky: «Pulisic contro la Lazio non ci sarà. Ecco come sta l’attaccante rossonero»

Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha annunciato l’assenza di Pulisic per la sfida contro la Lazio. Ecco come sta l’attaccante del Milan

L’inviato di Sky Sport, Stefano Di Stefano, ha fornito importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Christian Pulisic, l’attaccante rossonero. La sua assenza per la cruciale sfida di domani contro la Lazio è data per “praticamente certa”. Questa notizia rappresenta una tegola per il Milan, che perde così un elemento fondamentale nel suo attacco proprio in un momento decisivo del campionato.

Di Stefano ha specificato che, dal punto di vista medico, il problema riscontrato non è da considerarsi “serio dal punto di vista muscolare”. Tuttavia, per evitare ricadute e gestirne al meglio il recupero, la situazione verrà monitorata attentamente “giorno per giorno”. La cautela suggerita implica che il rientro in campo dell’americano non sarà immediato.

Di Stefano, l’assenza di Pulisic e la doppia sfida contro la Lazio

Secondo le stime riportate da Di Stefano, l’assenza di Pulisic potrebbe estendersi oltre la partita di campionato. C’è la possibilità concreta che l’attaccante non sia disponibile anche per il prossimo impegno di Coppa Italia, una competizione che il Milan affronta sempre con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. Il suo rientro, se il recupero procederà senza intoppi, è ipotizzato per l’incontro contro il Torino, previsto tra circa dieci giorni. La speranza del Milan è di riavere la sua stella americana al top della forma per la ripresa del campionato.