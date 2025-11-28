Passerini e l’analisi sul Milan. Contro la Lazio è esame Scudetto? Le parole del giornalista

Passerini parla così del Milan. Dal momento dei rossoneri alla prossima e cruciale sfida contro la Lazio: le sue parole

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha dedicato la sua analisi odierna alla prossima sfida cruciale che attende i rossoneri: la partita di San Siro contro la Lazio. Dopo la vittoria ottenuta nel derby, che, seppur “rocambolesca, sofferta, anche fortunosa”, ha galvanizzato l’ambiente, il Milan si trova di fronte al cosiddetto “esame scudetto”.

La vittoria contro l’Inter non solo ha confermato che il passo del Milan in campionato è quello giusto, ma ha anche ribadito un dato fondamentale: la squadra rossonera raramente fallisce negli scontri diretti e contro le cosiddette “grandi”. Tuttavia, Passerini sottolinea un aspetto critico: è necessario che il Milan alzi il livello delle prestazioni anche quando affronta le squadre considerate “piccole”.

Passerini, il Milan, Rabiot e la Grande Occasione di Volare in Testa

La partita di domani sera contro la Lazio, ottava in classifica, rappresenta una “grande occasione” da non fallire. Se il Milan dovesse vincere, avrebbe la possibilità concreta di superare la Roma in classifica e di portarsi da solo in testa per almeno una notte, in attesa del risultato dello scontro diretto tra il Napoli di Conte e i giallorossi di Gasperini. Per Passerini, l’impresa è assolutamente “fattibile”. Una cosa è certa nel suo commento: la presenza di un giocatore come Rabiot rende tutto “più facile”. La sua importanza e il suo impatto sono stati chiaramente visibili nel derby, al suo rientro dopo un mese di assenza.