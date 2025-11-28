Di Canio parla così di Allegri. Le chiavi del successo: Rabiot, Leao e... un solo impegno alla settimana

Di Canio analizza così il momento del Milan. La squadra allenata da Allegri si gode il secondo posto in classifica: le sue parole

Paolo Di Canio, figura di spicco nel panorama calcistico italiano ed ex giocatore sia della Lazio che del Milan, ha rilasciato un’intervista a Repubblica dove ha espresso il suo parere sul momento attuale della squadra rossonera. Il Milan si trova in seconda posizione, a soli due punti di distanza dalla capolista Roma, ed è atteso da un impegno fondamentale: la partita casalinga di domani sera a San Siro contro la sua ex squadra biancoceleste.

L’ex calciatore ha chiarito senza mezzi termini che l’assenza dalle competizioni europee rappresenta per il Milan un netto vantaggio competitivo. Una condizione che, a suo avviso, assumerà un peso sempre maggiore e sarà visibile in modo evidente con il proseguire della stagione. Questo alleggerimento del calendario permette ai giocatori di Massimiliano Allegri di focalizzare tutte le energie sul campionato di Serie A.

Di Canio, Le Chiavi del Successo: Allegri, Leao e Rabiot

L’analisi di Di Canio si è spinta fino a lodare il lavoro di Allegri, capace di infondere nei giocatori la convinzione di essere una squadra forte. Tra gli elementi più influenti, ha citato Rafael Leao, evidenziando come l’attaccante abbia lo “spazio” necessario per esprimersi, e Adrien Rabiot, giudicato un pilastro che “dà sicurezza” alla squadra. L’importanza del prossimo match è cruciale: secondo Di Canio, vincere contro la Lazio è vitale, specialmente dopo la delusione subita nel recente derby cittadino, per poter continuare a coltivare le ambizioni di vertice.