Calciomercato Milan, 30 milioni sul piatto: c’è l’ok per la cessione. Ora la palla passa al giocatore

Calciomercato Milan, possibile cessione in Premier League a gennaio. Il club incasserebbe 30 milioni di euro

Il calciomercato internazionale è in pieno fermento e vede il Milan al centro di un’importante trattativa che potrebbe portare a un’ingente cessione nel reparto avanzato. Il Sunderland, club ambizioso del campionato inglese, è pronto a sferrare l’assalto decisivo per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante Santiago Gimenez, offrendo una cifra considerevole.

La Cifra Offerta Soddisfa il Diavolo

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il Sunderland è disposto a investire circa 30 milioni di euro per strappare il centravanti ai rossoneri. Questa cifra ha trovato il favore della dirigenza del Milan, che ha dato il via libera alla trattativa. L’apertura alla cessione da parte del Diavolo è un segnale chiaro: l’offerta economica è ritenuta troppo vantaggiosa per essere ignorata, specialmente in un’ottica di bilancio e di sostenibilità finanziaria.

La partenza di Santiago Gimenez, l’attaccante noto per il suo fiuto del gol e la sua freddezza sotto porta, creerebbe un vuoto in attacco, ma permetterebbe al club meneghino di realizzare una plusvalenza significativa da reinvestire in un nuovo target offensivo.

L’Ultima Parola Spetta al Bombe

Se da un lato l’accordo tra i club sembra essere a un passo dalla chiusura, il nodo cruciale della trattativa rimane la volontà del calciatore. Gimenez sta prendendo tempo per valutare attentamente il suo futuro. Il trasferimento in Inghilterra rappresenterebbe un cambio di vita radicale e un salto in un campionato noto per la sua intensità e fisicità.

Il centravanti, che ha dimostrato di avere un grande potenziale, sta ponderando le implicazioni sportive e personali di un trasferimento al Sunderland, analizzando sia il progetto tecnico che le prospettive di crescita. La sua decisione è attesa con ansia non solo dal Milan, ma anche dall’allenatore Massimiliano Allegri, che dovrà pianificare il reparto offensivo in base alla sua permanenza o partenza.

L’Ultimatum Morbido del Sunderland

Dal canto suo, il club inglese ha espresso la propria disponibilità ad attendere la decisione di Gimenez, ma ha anche posto un limite implicito alla propria pazienza. La società britannica ha fatto sapere di essere “pronta ad attendere, ma non all’infinito”. Questa precisazione suggerisce che, sebbene ci sia la massima intenzione di portare a termine l’acquisto, il Sunderland ha anche dei piani B e non intende farsi trascinare in una trattativa troppo lunga.