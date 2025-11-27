Calciomercato Milan su Franculino, Kjaer garantisce per il bomber da 17 gol: «Prendere subito, in Italia gioca ovunque»

Calciomercato Milan: occhi puntati sull’Olimpico per la sfida tra Roma e Midtjylland. Il danese costa 30 milioni, tutto dipende da Gimenez

Cosa c’è di più attendibile della miglior difesa della Serie A per valutare le reali potenzialità di un attaccante? È la domanda che si pongono in via Aldo Rossi, dove i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri sono alla disperata ricerca di una punta per gennaio. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i radar del Milan sono sintonizzati sull’Olimpico, dove stasera la Roma di Gian Piero Gasperini (che vanta la difesa meno battuta del campionato con soli 6 gol subiti) ospita in Europa League il sorprendente Midtjylland. Il pericolo numero uno è Franculino, centravanti che la dirigenza rossonera, con in testa il milanista Tare, segue da mesi.

Calciomercato Milan, Kjaer garantisce per Franculino

Il profilo è di quelli che stuzzicano: 21 anni, fisico strutturato ma rapido, e un biglietto da visita impressionante da 17 gol e 3 assist in 19 partite stagionali. A rendere l’operazione ancora più interessante c’è il fattore passaporto (comunitario ex Benfica) e il fatto che la sua nazionale, la Guinea-Bissau, non si è qualificata per la Coppa d’Africa. Ma la vera garanzia arriva da un ex cuore rossonero: Simon Kjaer, oggi dirigente del club danese.

IL CONSIGLIO DI KJAER – «Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra, forse è presto per il Real Madrid ma in Italia potrebbe giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano, è istinto e talento: molto, molto bravo». Il suo parere è netto: “Prendere subito”.

La valutazione del cartellino oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra destinata a salire se il ragazzo continuasse a segnare con questa frequenza. Per il Milan si tratterebbe di un investimento importante, fattibile però solo incastrando le uscite. I rossoneri valutano infatti le offerte per Santiago Gimenez, che ha diversi estimatori in Inghilterra e la cui cessione coprirebbe l’esborso. Anche la Roma è interessata, ma deve prima vendere Dovbyk. Stasera, dunque, va in scena l’esame finale: il talento istintivo di Franculino contro l’organizzazione difensiva di Gasperini.