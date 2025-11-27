Calciomercato Milan, si scalda Franculino per gennaio! Ok di Allegri, spunta l’intreccio con Santiago Gimenez

Calciomercato Milan: caccia al bomber per gennaio, nel mirino il talento del Midtjylland Franculino. Gimenez verso la Premier per finanziare il colpo da 40 milioni

In merito alle possibili e imminenti mosse di mercato del club rossonero, l’edizione odierna di Tuttosport non usa mezzi termini e titola a caratteri cubitali in prima pagina: “Il Milan all’attacco: Franculino per Allegri“. Una presa di posizione netta che svela la strategia della dirigenza di via Aldo Rossi in vista della sessione invernale: la priorità assoluta è regalare a Massimiliano Allegri un centravanti prolifico, un vero numero 9 capace di finalizzare la mole di gioco prodotta dalla squadra. La necessità nasce dalle evidenti difficoltà incontrate finora da Santiago Gimenez: l’attaccante messicano è infatti ancora a secco in questo campionato, una sterilità offensiva che sta pesando sul cammino del Diavolo.

Calciomercato Milan, il preferito per l’attacco è Franculino

Il nome che stuzzica parecchio la fantasia dei dirigenti e che è balzato in cima alla lista dei desideri è quello di Franculino del Midtjylland. Si tratta di un profilo giovane e di grande prospettiva: attaccante classe 2004, nazionale della Guinea-Bissau, che sta letteralmente dominando in Danimarca. I numeri della sua stagione sono impressionanti, avendo già messo a segno ben 19 gol con la maglia della squadra scandinava. Ovviamente, prestazioni del genere hanno fatto lievitare il prezzo: la sua valutazione è già molto alta e si parla di una richiesta vicina ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, che il Milan potrebbe però coprire attraverso una cessione eccellente.

L’operazione, infatti, si potrebbe sbloccare definitivamente in caso di addio di Santiago Gimenez Milan, il quale, nonostante il periodo no, ha mantenuto estimatori internazionali ed è finito prepotentemente nel mirino del West Ham. Se gli Hammers affonderanno il colpo, si apriranno le porte per l’arrivo del gioiello danese. Tuttavia, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e valuta anche delle alternative. Nella lista del Diavolo ci sono altri profili monitorati con attenzione: si tratta di Pellegrino del Parma, rivelazione dei ducali, dell’esperto Dovbyk della Roma, che conosce già la Serie A, e della scommessa Panichelli dello Strasburgo, giovane argentino che sta facendo bene in Ligue 1.