San Siro Milan, Sala consiglia Scaroni: «Mi fiderei di WeBuild per un motivo ma una cosa finalmente mi fa felice»

San Siro-Milan, Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del futuro dell’impianto rispondendo alle parole di Scaroni

A margine di un evento in prefettura, il sindaco di Milano, Sala, ha parlato di nuovo di San Siro:

PAROLE – «Mi pare che ci sia finalmente un interesse vero su questa ipotesi, che è l’unica cosa che io chiedo. Il principio è che se si può ristrutturare senza chiudere lo stadio, chiedo che ciò venga considerato,ma se non é vero io capisco Milan e Inter. Quello che dice WeBuild non è sacro, ma è la più grande società italiana, conosce bene Milano. Se fossi in Scaroni, se mi dicessero che la ristrutturazione si può fare tenderei a fidarmi perché loro non sono teorici ma fanno i lavori».