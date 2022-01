⏪ #SampMilan: 1⃣-4⃣

Relive the Rossonere’s convincing win in the first leg of the Women's Coppa Italia quarter-finals 📽️



Pomeriggio super per le rossonere di Ganz: rivivi il meglio dell'andata dei Quarti di #CoppaItaliaFemminile 📽️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/gUhUdK5TSn