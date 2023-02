Sampdoria Inter 0-0: stop dei neroazzurri a Marassi

Non va oltre il pareggio l’Inter contro la Sampdoria. A Marassi finisce a reti bianche, il Napoli scappa, il Milan si avvicina

L’Inter non sfonda a Genova e rallenta il passo. Nel posticipo che chiude la 22.ma giornata di Serie A la squadra di Inzaghi non va oltre lo 0-0 contro la Sampdoria, scivola a -15 dal Napoli e vede avvicinarsi in classifica Atalanta, Roma e Milan. A Marassi serata complicata per i nerazzurri, poco precisi sottoporta e lucidi nelle scelte negli ultimi 30 metri. Nel primo tempo Lukaku & Co. dominano il possesso, ma sbattono contro la difesa blucerchiata. Nella ripresa le occasioni migliori se le procura Calhanoglu, ma gli uomini di Stankovic reggono l’urto e nel recupero ringraziano la traversa su una conclusione di Acerbi.