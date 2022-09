Sampdoria, Gabbiadini scalpita: può tornare titolare contro il Milan

Gabbiadini scalpita dopo il rientro dall’infortunio. L’attaccante potrebbe tornare titolare sabato contro il Milan

Fabio Quagliarella è stato colpito da un fastidioso mal di schiena, e per questo potrebbe in panchina nel match tra Sampdoria e Milan. Le scelte in attacco per Marco Giampaolo si riducono sensibilmente se il tecnico opterà per il 4-3-1-2.

Salgono le quotazioni di Manolo Gabbiadini dal primo minuto, in coppia con Francesco Caputo, davanti a Abdelhamid Sabiri trequartista. Se invece dovesse essere confermato il 4-1-4-1, Gabbiadini dovrebbe essere il primo cambio di Giampaolo.