Salisburgo Milan Primavera 0-1 LIVE: cronaca, moviola, tabellino e risultato del match valido per la prima giornata di Youth League

Il Milan Primavera comincia il suo cammino in UEFA Youth League. La squadra di Ignazio Abate fa visita al Salisburgo, squadra finalista della passata edizione. Certamente un match difficile per i rossoneri, che puntano comunque a fare una bella figura in campo internazionale. Segui il live del match.

Salisburgo Milan Primavera 0-1: cronaca del match

1‘ – Comincia la gara allo Stadion Grödig.

1‘ – Subito occasione per gli austriaci con Berki che in area calcia sul primo palo, Nava risponde in angolo.

2‘ – Vicinissimi ancora gli austriaci al gol da calcio d’angolo. Stacca Konatè di testa, Bartesaghi salva sulla linea e poi Lechner a porta vuota calcia alto.

3‘ – Ancora occasionissima per il Salisburgo. Konatè calcia da fuori, risponde Nava e poi Gevorgyan a rimorchio non centra la porta.

9′ RIGORE MILAN – Grande ripartenza con Chaka Traorè che lancia Cuenca in porta, il portiere austriaco lo stende in uscita bassa.

10′ GOOOOL MILAN! – Coubis spiazza Krumrey, 0-1.

12‘ – Milan ancora pericoloso ancora con Traorè e Cuenca. Questa volta è Chaka ad essere lanciata davanti alla porta, prova a saltare il portiere ma spedisce la palla fuori.

13‘ – Ancora Nava respinge un tiro cross di Gevorgyan, spingono gli austriaci.

22‘ – Yeo da dentro l’area ci prova con un tiro di controbalzo, coordinazione precaria. Palla alta.

24‘ – Da calcio d’angolo stacca di testa Lechner, palla a lato.

29‘ – Si rivede il Milan in attacco con Pluvio. Un tiro da fuori dopo una palla respinta dalla difesa, palla centrale facile da bloccare per Krumrey.

34‘ – Konate di testa sfiora il palo da un cross di Yeo.

37′ TRAVERSA DI GALA! – Milan ad un passo dal raddoppio. Tiro sbilenco di Cuenca che trova la zampata del centrocampista che si stampa sul montante.

Salisburgo Milan Primavera 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 10′ Coubis

SALISBURGO (4-3-3): Krumrey; Gevorgyan, Moswitzee, Molnar, Pejazic; Yeo, Sahin, Hofer; Berki, Lechner, Konate. A disp.: Toth, Reischl, Trummerg, Gertig, Zeteny, Paumgartner, Bijelic. All.: Ingolitsch.

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Nsiala, Coubis, Bartesaghi; Pluvio, Marshage, Gala; Traorè, El Hilali, Cuenca. A disp.: Torriani, Bozzolan, Foglio, Zeroli, Scotti, Paloschi, Longhi. All.: Abate.

ARBITRO: Daniel Schlager

ASSITENTI: Dietz – Blos

AMMONITI: 33′ El Hilali