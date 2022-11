Salisburgo, Kjaergaard suona la carica: «A San Siro per vincere»

Maurits Kjaergaard, centrocampista del Salisburgo, ha parlato in vista della gara di domani contro il Milan in Champions

Intervenuto al sito ufficiale del club austriaco, Maurits Kjaergaard, centrocampista del Salisburgo, ha dichiarato:

«Il nostro obiettivo era quello di rimanere in Europa in primavera. Abbiamo ancora la possibilità di farlo e, se riuscissimo a vincere in trasferta, saremmo addirittura in Champions League. Vogliamo raggiungere questo obiettivo e faremo di tutto per ottenerlo. Sappiamo anche che sarà estremamente difficile battere i campioni d’Italia sul loro terreno».