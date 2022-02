Salernitana Milan, Theo Hernandez sfida il recordman dei campani

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha condiviso un’analisi sui duelli che potrebbero essere decisivi in Salernitana Milan

LUCA RANIERI vs THEO HERNÁNDEZ

Hernández torna dalla squalifica ma resta diffidato, partirà comunque titolare e avrà la solita libertà d’impossessarsi della fascia sinistra. Theo ha fornito cinque assist in questo campionato, non ha mai fatto meglio di così. In più, cinque delle sue ultime sei reti in Serie A sono arrivate in trasferta. Per il terzino ci vorrà prima di tutto attenzione e ordine in difesa per poi offendere con qualità, creando i consueti pericoli che lo portano ad essere il rossonero con più falli subiti (42). Stesso ruolo e stesso piede per Luca Ranieri, giovane italiano che si sta distinguendo in positivo nella difficile stagione dei campani: nella Salernitana ha il record di passaggi effettuati (558), passaggi nella metà campo offensiva (332) e cross effettuati (59).