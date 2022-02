Salernitana Milan, sfida tra bomber: è Giroud contro Bonazzoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha condiviso un’analisi sui duelli che potrebbero essere decisivi in Salernitana Milan

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha condiviso un’analisi sui duelli che potrebbero essere decisivi in Salernitana Milan.

FEDERICO BONAZZOLI vs OLIVIER GIROUD

Con Ibrahimović ancora indisponibile, toccherà di nuovo a Giroud comandare l’attacco. Olivier sta vivendo un grande momento di forma, soprattutto a livello realizzativo, ma è ancora alla ricerca del primo gol in trasferta in questo campionato. Finora ha segnato sette reti (dieci comprese quelle in Coppa Italia), tutte a San Siro: a Salerno potrebbe esserci l’occasione giusta per ritrovare anche la gioia esterna, che in carriera gli manca da più di un anno. La punta avversaria sarà Federico Bonazzoli, a quota cinque gol e miglior marcatore della Salernitana in campionato. Nello scorso weekend a Genova ha firmato il prezioso pareggio e in generale è il granata di movimento ad aver giocato più partite in questa Serie A (venti); primo per tiri nello specchio (dieci). Chi farà meglio avrà alte probabilità di regalare altri punti importanti alla propria squadra.