Salernitana Milan, Pioli esulta e poi richiama Tonali: cosa gli ha detto

Al 5′ di Salernitana Milan, i rossoneri sono passati in vantaggio con un gol di Junior Messias.

Sulla panchina rossonera è esplosa la gioia di Stefano Pioli. Come riportato da Sky Sport, però, il tecnico del Milan ha subito richiamato Tonali per invitare lui e tutta la squadra a muoversi meglio, non convinto dell’inizio partita dei suoi.