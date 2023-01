Salernitana-Milan, sono nove gli assenti nella formazione rossonera

Sono nove gli assenti nella formazione rossonera per il match contro la Salernitana: da Maignan a Ibrahimovic. Ecco chi non sarà a disposizione di Pioli

Il Milan è partito da Malpensa in direzione Salerno, dove domani alle ore 12:30 scenderà in campo per la ripresa del campionato.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di ben nove assenti: Mike Maignan, Simon Kjaer, Ballo-Touré, Alessandro Florenzi, Junior Messias, Rade Krunic, Divock Origi, Ante Rebic e Zlatan Ibahimovic. Assente anche il neo acquisto Devis Vasquez che è ritornato in Sudamerica per sbrigare gli ultimi iter burocratici.