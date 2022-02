ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli non è convinto della prova dei suoi in Salernitana Milan, in particolare è Leao l’osservato speciale.

Infatti, il tecnico dei rossoneri ha richiamato Leao per invitarlo ad essere più concreto e incidere maggiormente all’interno del match che ora vede il risultato bloccato sull’1 a 1.