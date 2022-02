Salernitana Milan, attenzione a Leao: ha un tabù da sfatare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabato sera il Milan torna in campo per affrontare la Salernitana, con l’obiettivo di vincere e continuare la corsa in testa al campionato. Osservato speciale, Rafael Leao che dovrà sfatare un tabù, come riporta il sito della Lega Serie A:

«Rafael Leão è stato coinvolto in cinque delle ultime otto reti del Milan in Serie A TIM (tre gol, due assist); tuttavia l’attaccante rossonero è rimasto a secco di gol in ciascuna delle ultime sei partite di campionato contro avversarie neopromosse (la sua ultima marcatura contro queste squadre risale a gennaio 2021, contro il Benevento)».