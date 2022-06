Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool, ha parlato in un’intervista rilasciata a France Football. Le sue parole

«Voglio vincere il Pallone d’Oro per essere come George Weah, che è l’unico africano nella storia ad averlo conquistato. Il settimo posto ottenuto l’anno scorso mi ha infastidito, quest’anno vedremo come va: certo, la sconfitta contro il Real Madrid nella finale della Champions non è un vantaggio, ma non può cancellare quanto ho fatto nei mesi precedenti. Aspettiamo le preferenze. Se non dovessi riuscire a vincerlo nemmeno quest’anno, ci riproverò nel 2023»

FINALE DI CHAMPIONS – «La finale di Champions? Meritavamo di vincere, abbiamo avuto più occasioni noi di loro. Io ne ho avute due o tre, ma Courtois è stato protagonista di parate incredibili. Si vede che era la sua notte»