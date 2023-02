Saelemaekers sicuro: «Abbiamo le carte in regola per arrivare in finale di Champions»

Alexis Saelemaekers è convinto che il Milan abbia tutte le carte in regola per raggiungere la finale di Champions League

Intervistato da Christophe Fraken di dhnet.be, Alexis Saelemakers ha parlato così delle ambizioni Champions del Milan:

«Abbiamo la capacità di andare in finale. Giochiamo a Milano e non dobbiamo porci limiti. Altrimenti non ha senso giocare contro il Tottenham. Siamo molto ambiziosi e questo è normale in un club così esigente come il Milan».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE